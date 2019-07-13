Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МВД России МВД России опубликовало кадры задержания и допроса мужчины, подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве, видео размещено на сайте ведомства в субботу.

В пятницу вечером официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемого.

По словам официального представителя МВД, оперативники установили возможное местонахождение подозреваемого в Балашихе. Однако квартира при проверке оказалась пустой. Позже у МВД появилась информация, что мужчина будет находиться в определенное время на западе Москвы в районе метро Университет. Туда была направлена оперативная группа.

Волк рассказала, что при задержании мужчина достал нож и попытался оказать сопротивление полицейским. Один из оперативников сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия, после этого подозреваемый был задержан и доставлен для проведения следственных действий.