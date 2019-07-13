В Нижегородской области ликвидировали открытое горение на заводе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в ангаре с макулатурой на площади 2,4 тысячи квадратных метров в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре, расположенном на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10. По прибытии пожарных расчетов было установлено, что горит макулатура внутри металлического ангара.

"Горела кровля по всей площади здания. Вследствие теплового воздействия произошло обрушение кровли на площади 2400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. На данный момент открытое горение ликвидировано", - сообщили в пресс-службе ведомства.