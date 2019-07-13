Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T14:07Z
https://ria.ru/20190713/1556487784.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества

Вчера, 14:07
3230
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл — РИА Новости. Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации пресс-службы Следственного комитета РФ по Нижегородской области, в пятницу поздно вечером один мужчина в ходе распития алкоголя ударил ножом ранее не знакомого ему мужчину. "Тот был госпитализирован с ножевым ранением и скончался в больнице. Злоумышленник задержан, он признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - рассказали в пресс-службе ведомства.
"Погибший – глава нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов", - уточнил агентству источник.
Инцидент произошел рядом с территорией архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор", где Казаринов проводил подготовку к фестивалю военно-исторической реконструкции "Щит и меч". В фестивале, организатором которого является нижегородское отделение Российского военно-исторического общества, принимают участие около 100 реконструкторов из Москвы, Владимира, Коврова, Чебоксар и других городов.
Как сообщили РИА Новости в музее, "несмотря на трагедию, фестиваль не отменен".
"В данный момент работают интерактивные площадки, а в 14:00 начнется главное событие фестиваля — историческая реконструкция боев в первый месяц Великой Отечественной войны 1941−1945 годов", - сообщили в музее.
302131425
Обсудить 0
Нижний НовгородПроисшествия
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Кадры задержания подозреваемого в убийстве стюардессы
Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Лента
новостей
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
Здание Дома правительства РФ
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
В Башкирии грузовик насмерть задавил четырех рабочих
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
В Петербурге нашли тело телеоператора, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
23:21Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией
Лента новостейМолния