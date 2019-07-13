В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июл — РИА Новости. Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы Следственного комитета РФ по Нижегородской области, в пятницу поздно вечером один мужчина в ходе распития алкоголя ударил ножом ранее не знакомого ему мужчину. "Тот был госпитализирован с ножевым ранением и скончался в больнице. Злоумышленник задержан, он признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - рассказали в пресс-службе ведомства.

"Погибший – глава нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов", - уточнил агентству источник.

Инцидент произошел рядом с территорией архитектурно-этнографического музея-заповедника "Щелоковский хутор", где Казаринов проводил подготовку к фестивалю военно-исторической реконструкции "Щит и меч". В фестивале, организатором которого является нижегородское отделение Российского военно-исторического общества, принимают участие около 100 реконструкторов из Москвы, Владимира, Коврова, Чебоксар и других городов.

Как сообщили РИА Новости в музее, "несмотря на трагедию, фестиваль не отменен".