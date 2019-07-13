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РИА Новости

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

Вчера, 13:05
14605
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить почти на 850 рублей — до 12 130 рублей. Это следует из нового проекта приказа Минтруда о прожиточном минимуме за второй квартал этого года, сообщает "Российская газета".
По данным издания, повышение МРОТ коснется приблизительно четырех миллионов россиян.
Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека. Индексируется она один раз в год — как раз до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Как пояснил изданию министр труда и социальной защиты Максим Топилин, обычно показатель именно за этот период совпадает с годовым.
После того как общественное обсуждение проекта приказа Минтруда завершится, документ будет либо подписан, либо несколько скорректирован.
Конституционный суд РФ. Архивное фото
12 апреля, 18:03
Конституционный суд разъяснил порядок формирования МРОТ
59301381836
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Правительство только подумало увеличить МРОТ, а цены поползли в верх. Пока не остановят рост цен, МРОТ хоть до бесконечности поднимай, толку не будет.
13 июля, 14:06
АМАлексей Мурашко
2320001
Эк они размахнулись,аж на 850!!! Ото тебе прибавка,ото заживём!
13 июля, 14:55
antyxa1979
412300
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