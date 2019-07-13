Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека. Индексируется она один раз в год — как раз до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Как пояснил изданию министр труда и социальной защиты Максим Топилин, обычно показатель именно за этот период совпадает с годовым.