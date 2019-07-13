Гендиректор "112. Украина" обратился к Зеленскому после обстрела телеканала

В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

"Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой", - говорится в обращении Бенкендорфа, опубликованном на сайте телеканала в субботу.

Кроме того, гендиректор заявил, что будет сделано все, чтобы сотрудники телеканала чувствовали себя в безопасности. "Мы усилим охрану здания и приложим все усилия, чтобы найти виновных в сегодняшнем преступлении", - заявил Бенкендорф.

"Я обращаюсь к зрителям и читателям сайта "112". Мы есть. Мы остаемся в эфире и в интернете", - добавил он.

Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.