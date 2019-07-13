Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T13:49Z
https://ria.ru/20190713/1556486467.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155648/43/1556484375_0:108:960:648_1036x0_80_0_0_21de77be882c0df128389b7aa502d555.jpg
РИА Новости

Гендиректор "112. Украина" обратился к Зеленскому после обстрела телеканала

Вчера, 12:39
1048
© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета
КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Генеральный директор "112 Украина" Егор Бенкендорф призвал офис президента Владимира Зеленского, правительство, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокуратуру и Службу безопасности осудить обстрел здания телеканала.
В субботу телеканал "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 12:07
Клинцевич назвал обстрел здания телеканала "112.Украина" беспрецедентным
"Вы должны четко и решительно сказать: "В Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран Большой семерки, куда мы уже обратились за поддержкой", - говорится в обращении Бенкендорфа, опубликованном на сайте телеканала в субботу.
Кроме того, гендиректор заявил, что будет сделано все, чтобы сотрудники телеканала чувствовали себя в безопасности. "Мы усилим охрану здания и приложим все усилия, чтобы найти виновных в сегодняшнем преступлении", - заявил Бенкендорф.
"Я обращаюсь к зрителям и читателям сайта "112". Мы есть. Мы остаемся в эфире и в интернете", - добавил он.
Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
1021002
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеКиевВ мире
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Телеканал 112 обстреляли из гранатомета
Момент обстрела здания телеканала "112. Украина" попал на видео
Лента
новостей
Лидер организации Правый сектор Дмитрий Ярош выступает на Народном вече в Киеве. 21 июля 2015
Ярош одобрил обстрел телеканала "112 Украина" из гранатомета
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
В партии Бойко назвали "вдохновителей" обстрела здания канала "112.Украина"
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
23:21Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией
Лента новостейМолния