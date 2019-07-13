Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.

По его словам, ранее ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы начали требовать у комиссии немедленно выдать им копии документов о результатах проверки подписей.

Он отметил, что прием документов на регистрацию кандидатов закончился 6 июля, и у комиссии по закону есть 10 дней на проверку подписей.

"Решения должны быть приняты 16 июля: о регистрации или об отказе. Документы об итогах проверки подписных листов этим всем кандидатам комиссия обязана выдать не менее чем за двое суток до заседания комиссии. Заседание пройдет 16 июля, а вот документы итоговые о проверке выдаются сегодня в течение всего дня, как правило, это во второй половине дня происходит или вообще завтра. Это абсолютно законно", - сказал Реут.