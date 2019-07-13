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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
По его словам, ранее ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы начали требовать у комиссии немедленно выдать им копии документов о результатах проверки подписей.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
12 июля, 14:31
Венедиктов сообщил о сбоях при тестировании электронного голосования
Он отметил, что прием документов на регистрацию кандидатов закончился 6 июля, и у комиссии по закону есть 10 дней на проверку подписей.
"Решения должны быть приняты 16 июля: о регистрации или об отказе. Документы об итогах проверки подписных листов этим всем кандидатам комиссия обязана выдать не менее чем за двое суток до заседания комиссии. Заседание пройдет 16 июля, а вот документы итоговые о проверке выдаются сегодня в течение всего дня, как правило, это во второй половине дня происходит или вообще завтра. Это абсолютно законно", - сказал Реут.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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