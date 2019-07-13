Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму. Архивное фото

Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" генерал Игорь Смешко оценил масштаб учений, проведенных российскими военными в Крыму. Об этом он говорил в эфире канала Бывший глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" генерал Игорь Смешко оценил масштаб учений, проведенных российскими военными в Крыму. Об этом он говорил в эфире канала "1+1"

"Были учения в Крыму — две тысячи российских десантников из седьмой горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76", — сказал Смешко.

Маневры, как отметил генерал, проводились на малой высоте в условиях сложного рельефа.

"Они десантировались на мыс Опук как ответ на то, что сегодня заключительная фаза учений Sea Breeze", — высказал он предположение.

Десант в Крыму

Совместные тактические учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации проходили 11 июля в восточной части Крыма.

Почти две с половиной тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения совершили перелет с аэродромов Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный и десантировались на площадки приземления "Найманская" и "Охчи-Оба" в Крыму.

"Впервые в десантировании было задействовано более 40 самолетов Ил-76, которые осуществляли выброску подразделений ВДВ с малых высот от 600 до 900 метров двумя параллельными потоками при минимальном боковом эшелонировании. Применение нового тактического приема позволяет значительно сократить время десантирования", — сказал журналистам командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Авиационное прикрытие выполняли истребители Су-27, а воздушным строем управляли с самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ.

После десантирования подразделения ВДВ отработали захват аэродрома условного противника, а экипажи Ил-76 — заход на посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу с максимальным градиентом снижения.

Заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец подчеркнул, что учения продемонстрировали слаженные и профессиональные действия экипажей самолетов и десантников.

"Тот факт, что площадки приземления, на которые производилось десантирование, являются одними из самых сложных, так как находятся вблизи от моря, а также то, что десантирование из самолетов производилось двумя параллельными потоками по 20 самолетов в каждом, на минимальных расстояниях между ними, потребовало от командиров и личного состава более тщательной подготовки в отработке вопросов десантирования в данных условиях", — сказал он.

Учения в Черном море

Пятого июля российские военные начали плановые учения в Черном море. В них принимали участие около десяти кораблей, в том числе большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Мираж", малый противолодочный корабль "Суздалец", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60".

В частности, экипажи отработали алгоритм ведения морского боя. Так, "Орехово-Зуево" и "Мираж" атаковали "противника" — отряд, в который входили ракетный катер, противолодочный корабль и большие десантные корабли. Те в свою очередь отработали совместное отражение атаки.

"Затем экипажи "Орехово-Зуево" и "Миража" выполнили выход в ракетную атаку и нанесение условных ракетных ударов высокоточным оружием по береговым целям", — рассказал начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Кроме того, экипажи провели учения по борьбе за живучесть с оказанием помощи кораблю, получившему повреждения.

На суше также проводились маневры подразделений береговой обороны, во время которых береговые комплексы "Бал" и "Бастион" уничтожили корабельную группировку условного противника в море. По данным Южного военного округа, всего в учениях участвовали более пяти тысяч военнослужащих, около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", "Торгадо-Г", "Ураган", самоходные гаубицы "Мста-С" и "Акация", а также штурмовики Су-25СМ3 "Грач", бомбардировщики Су-24М и Су-34 и ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

Sea Breeze — 2019

Российские военные проводили маневры одновременно с учениями Sea Breeze, которые проходили в северо-западной части Черного моря с 1 по 12 июля.

В этих учениях принимали участие авиация и корабли стран НАТО: США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии и Эстонии — а также их союзников: ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии и Грузии. Всего были задействованы около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты.

Для учений в порт Одессы пришли четыре корабля: британский эсминец D37 Duncan и три фрегата — канадский Toronto, турецкий Turgutreis и румынский Regele Ferdinand. Как сообщалось, с украинской стороны в них участвовал флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный".