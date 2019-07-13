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РИА Новости

Протест "черных жилетов": мигранты ворвались в здание Пантеона в Париже

Вчера, 12:14
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Почти 40 человек было задержано в Париже в ходе акции протеста мигрантов. Около 700 человек ворвались в пятницу в здание Пантеона с требованиями к правительству легализовать их статус.
Группа по защите прав мигрантов Chapelle Debout жалуется на условия жизни людей и требует предоставить им жилье. Участников акции уже окрестили "черными жилетами" по аналогии с "желтыми жилетами", протесты которых продолжаются во Франции с ноября 2018 года.
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ПарижВидеоВ мире
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