Максим Галкин предупредил, что в Сети под его именем появились мошенники

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин в Инстаграме предупредил своих подписчиков , что интернет-мошенники от его имени проводят некий конкурс–опрос и собирают деньги.

"В Сети, в частности в Инстаграме и Фейсбуке активизировались мошенники, которые от моего имени проводят какой-то конкурс-опрос. Для достоверности они использовали видео с моего апрельского конкурса", - написал Галкин.

По его словам, вычислить аферистов легко – они собирают с подписчиков деньги, а он, наоборот, раздает.