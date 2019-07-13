Клинцевич назвал обстрел здания телеканала "112.Украина" беспрецедентным

В субботу "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

По словам Клинцевича, этот случай - вызов новому президенту Украины, и если сегодня обстреляли здание телеканала, то нет никакой гарантии, что завтра не обстреляют администрацию президента.

"Мир еще раз убедился, что ситуацию на Украине никто практически не контролирует. О каком мире в Донбассе может идти речь, если пока не удается навести в стране даже элементарный порядок?!" - заключил он.

Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этой кинокартины на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.