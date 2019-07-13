В партии Бойко назвали "вдохновителей" обстрела здания канала "112.Украина"

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Команда партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, считает, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко разжигали враждебность к украинским телеканалам, что привело к обстрелу телеканала "112. Украина", сообщила в субботу пресс-служба партии.

В субботу "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".

"Вдохновителями этого террористического акта являются президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко, которые разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов, в том числе и к "112 Украина". А исполнителями этого нападения являются, без сомнения, национал-радикалы, которые чувствовали свою полную безопасность и безнаказанность во время президентства Петра Порошенко, и сегодня, после заявлений президента Зеленского и генпрокурора Луценко, убедились, что в стране ничего не изменилось", - говорится в сообщении на сайте партии.

Там считают, что этот обстрел, произведенный накануне премьеры фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история", – лишь одна из многих попыток "запугать журналистов, заставить их отказаться от своего права на свободу слова и объективное освещение событий в стране".

"Конечной целью такого давления является уничтожение инакомыслия и свободомыслия в стране, сращение власти и криминальных, национал-радикальных структур. Заявляем, что наша политическая сила будет бороться против этого… Мы призываем весь цивилизованный мир осудить наступление на свободу слова и мысли в Украине и сказать жесткое "нет" разгулу неонацизма в самом центре Европы", - добавили в сообщении.