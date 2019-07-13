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РИА Новости

В партии Бойко назвали "вдохновителей" обстрела здания канала "112.Украина"

Вчера, 11:56
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© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
© Поліція Києва
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Команда партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", лидером которой является Юрий Бойко, считает, что президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко разжигали враждебность к украинским телеканалам, что привело к обстрелу телеканала "112. Украина", сообщила в субботу пресс-служба партии.
В субботу "112.Украина" заявил, что неизвестные из гранатомета обстреляли здание телеканала. По данным полиции, в результате инцидента никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт".
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
"Вдохновителями этого террористического акта являются президент Украины Владимир Зеленский и генеральный прокурор Юрий Луценко, которые разжигали враждебность по отношению к ряду украинских телеканалов, в том числе и к "112 Украина". А исполнителями этого нападения являются, без сомнения, национал-радикалы, которые чувствовали свою полную безопасность и безнаказанность во время президентства Петра Порошенко, и сегодня, после заявлений президента Зеленского и генпрокурора Луценко, убедились, что в стране ничего не изменилось", - говорится в сообщении на сайте партии.
Там считают, что этот обстрел, произведенный накануне премьеры фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история", – лишь одна из многих попыток "запугать журналистов, заставить их отказаться от своего права на свободу слова и объективное освещение событий в стране".
Студия телеканала NewsOne
Вчера, 11:32
NewsOne передал Зеленскому обращение из-за травли канала
"Конечной целью такого давления является уничтожение инакомыслия и свободомыслия в стране, сращение власти и криминальных, национал-радикальных структур. Заявляем, что наша политическая сила будет бороться против этого… Мы призываем весь цивилизованный мир осудить наступление на свободу слова и мысли в Украине и сказать жесткое "нет" разгулу неонацизма в самом центре Европы", - добавили в сообщении.
Телеканал "112. Украина" в пятницу обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). Телеканал анонсировал показ этого фильма на ближайшие дни. По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
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Ситуация на УкраинеNewsOne112 УкраинаЮрий БойкоЮрий ЛуценкоВладимир ЗеленскийВ мире
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