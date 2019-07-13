На Филиппинах не менее 25 человек пострадали при землетрясении

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу неподалеку от Филиппин в 20.42 по времени UTC (23.42 мск). Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от муниципалитета Кантилан на юге провинции Суригао-дель-Сур. Очаг залегал на глубине 11,8 километра.

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В докладе правительства сообщается, что по всему региону пострадали 25 человек, всем была оказана медицинская помощь. Отмечается также, что в результате землетрясения значительный ущерб был нанесен четырем ближайшим к эпицентру землетрясения городам.