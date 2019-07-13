Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T11:52Z
https://ria.ru/20190713/1556485842.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Филиппинах не менее 25 человек пострадали при землетрясении

Вчера, 11:52
448
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. По меньшей мере 25 человек получили ранения в результате землетрясения, которое произошло на Филиппинах в пятницу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на доклад правительства.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу неподалеку от Филиппин в 20.42 по времени UTC (23.42 мск). Эпицентр располагался в 5 километрах к юго-востоку от муниципалитета Кантилан на юге провинции Суригао-дель-Сур. Очаг залегал на глубине 11,8 километра.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
В докладе правительства сообщается, что по всему региону пострадали 25 человек, всем была оказана медицинская помощь. Отмечается также, что в результате землетрясения значительный ущерб был нанесен четырем ближайшим к эпицентру землетрясения городам.
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил, что возможны афтершоки.
001110
Обсудить 0
ФилиппиныВ мире
Рекомендуем
В Афганистане несколько человек атаковали гостиницу
РИА
Новости
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, на северо-востоке Индии
В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей
Число жертв атаки на отель в Сомали возросло до 26
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек
Лента
новостей
В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
В Париже прошла встреча помощников глав стран "нормандского формата"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков назвал конференцию по свободе СМИ в Лондоне фейком
В Афганистане ликвидировали устроивших нападение на отель боевиков
Вид на порт Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Шри-Ланка снижает сборы авиакомпаний для привлечения туристов
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
Охрану здания канала "112.Украина" усилят
В сомалийском Кисмайо около 50 человек пострадали при атаке на отель
В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич назвал обстрел здания телеканала "112.Украина" беспрецедентным
Сейсмограф
Неподалеку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон объявил о создании космического командования
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
23:21Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией
Лента новостейМолния