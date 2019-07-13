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РИА Новости

В Париже прошла встреча помощников глав стран "нормандского формата"

Вчера, 11:47
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Встреча помощников и советников глав государств "нормандского формата" прошла в Париже, сообщил РИА Новости политолог Алексей Чеснаков.
"Помощники и советники глав государств встречались", - сообщил РИА Новости Чеснаков.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати. 29 июня 2019
29 июня, 10:45
Путин заявил об отсутствии конкретики по встречам в "нормандском формате
По его данным, Россию представлял Владислав Сурков.
В своём телеграмм-канале Чеснаков добавил, что в Париже "прошла дискуссия о возможности встречи лидеров стран "Нормандской четверки".
"К этому вопросу решено вернуться позже. Признано, что возможному следующему саммиту должна предшествовать активизация работы по выполнению решений берлинской встречи лидеров, состоявшейся в 2016 году", - добавил политолог.
В октябре 2016 года по итогам встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Берлине была достигнута договоренность подготовить "дорожную карту" по прекращению конфликта на востоке Украины.
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Владислав СурковАлексей ЧеснаковПарижВ мире
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