В Париже прошла встреча помощников глав стран "нормандского формата"

Путин заявил об отсутствии конкретики по встречам в "нормандском формате

Путин заявил об отсутствии конкретики по встречам в "нормандском формате

В своём телеграмм-канале Чеснаков добавил, что в Париже "прошла дискуссия о возможности встречи лидеров стран "Нормандской четверки".

"К этому вопросу решено вернуться позже. Признано, что возможному следующему саммиту должна предшествовать активизация работы по выполнению решений берлинской встречи лидеров, состоявшейся в 2016 году", - добавил политолог.

В октябре 2016 года по итогам встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Берлине была достигнута договоренность подготовить "дорожную карту" по прекращению конфликта на востоке Украины.