В Париже прошла встреча помощников глав стран "нормандского формата"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Встреча помощников и советников глав государств "нормандского формата" прошла в Париже, сообщил РИА Новости политолог Алексей Чеснаков.
"Помощники и советники глав государств встречались", - сообщил РИА Новости Чеснаков.
По его данным, Россию представлял Владислав Сурков.
В своём телеграмм-канале Чеснаков добавил, что в Париже "прошла дискуссия о возможности встречи лидеров стран "Нормандской четверки".
"К этому вопросу решено вернуться позже. Признано, что возможному следующему саммиту должна предшествовать активизация работы по выполнению решений берлинской встречи лидеров, состоявшейся в 2016 году", - добавил политолог.
В октябре 2016 года по итогам встречи "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Берлине была достигнута договоренность подготовить "дорожную карту" по прекращению конфликта на востоке Украины.