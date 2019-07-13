Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T11:42Z
https://ria.ru/20190713/1556485759.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155648/58/1556485800_0:155:3072:1883_1036x0_80_0_0_3da625baec5eab51038280cbba52dc21.jpg
РИА Новости

В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей

Вчера, 11:42
393
© AFP 2019 / DIPTENDU DUTTAПоследствия наводнения, вызванного проливными дождями, на северо-востоке Индии
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, на северо-востоке Индии
© AFP 2019 / DIPTENDU DUTTA
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, на северо-востоке Индии
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 800 тысяч человек пострадали, шестеро погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнений, вызванных продолжающимися с конца прошедшей недели грозовыми ливнями, сообщает местный телеканал NDTV.
Ранее со ссылкой на ТВ сообщалось, что свыше 400 тысяч оказались в зоне затопления в штате Ассам, трое погибли и несколько десятков местных жителей пропали без вести. Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в реках приблизился к рекордным отметкам. Синоптики предупреждали, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме еще как минимум два дня.
Отмечается, что стихийное бедствие затронуло на данный момент уже 21 из 33 округов этого штата. Официальные лица сообщили телеканалу, что более 7 тысяч человек были эвакуированы в 68 лагерей для оказания помощи на всей территории Ассама. Также вода затопила свыше 27 тысяч гектаров обрабатываемой земли в штате, в том числе и районы, где растет чай.
Согласно данным управления по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам, в наибольшей степени наводнение затронуло округ Барпета, где более 85 тысяч человек ищут убежище.
По словам официальных лиц, вода также проникла в национальный парк Казиранга, где обитает находящийся под угрозой исчезновения редкий однорогий носорог. Животные были вынуждены укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения. Рядом с парком ввели ограничение скорости.
002401
Обсудить 0
ИндияВ мире
Рекомендуем
На Филиппинах не менее 25 человек пострадали при землетрясении
РИА
Новости
Число жертв атаки на отель в Сомали возросло до 26
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 32 человек
В Афганистане несколько человек атаковали гостиницу
Лента
новостей
В Бангладеш 14 человек погибли из-за ударов молнии
Вид на Гонконг
Жители Гонконга вышли на протесты против параллельной торговли c Китаем
Акция протеста в Гонконге
Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие
В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
В Париже прошла встреча помощников глав стран "нормандского формата"
В Афганистане три человека погибли при атаке на гостиницу
В Нижегородской области загорелся ангар с макулатурой
Российские саперы завершили работы по разминированию Южной Осетии
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета
В партии Бойко назвали "вдохновителей" обстрела здания канала "112.Украина"
Вид на порт Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Шри-Ланка снижает сборы авиакомпаний для привлечения туристов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
23:21Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией
Лента новостейМолния