ТЭЦ в Мытищах восстановила выработку электроэнергии после пожара

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ТЭЦ-27 "Мосэнерго" в Мытищах восстановила выработку электроэнергии после пожара на подводящем газопроводе, говорится в сообщении компании.

"ТЭЦ-27 "Мосэнерго" (ТЭЦ "Северная") восстановила выработку и подачу электроэнергии потребителям после вынужденного останова 11 июня. После ликвидации последствий пожара на газопроводе за территорией электростанции, не принадлежащем и не эксплуатируемом "Мосэнерго", и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 сегодня в 8:01 мск в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции. В данный момент станция работает в обычном режиме и несет электрическую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что компания ожидает полного восстановления системы газоснабжения станции и ввода второй линии газопровода.

В пятницу вечером пресс-служба Мосгаза, владеющего газопроводом, на котором произошел пожар, сообщила о восстановлении подачи газа к ТЭЦ.

Крупный пожар бушевал около ТЭЦ -27 в четверг с утра на газопроводе, в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его. По данным МЧС, погиб один человек, пострадали 13.