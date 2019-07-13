Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T11:31Z
https://ria.ru/20190713/1556485610.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Уфе задержали трех подозреваемых в нападении на полицейского

Вчера, 11:31
2244
УФА, 13 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали троих жителей Башкирии по подозрению в нападении на полицейского у ночного клуба в Уфе, где произошла массовая драка между посетителями, сообщили в МВД по Башкирии.
Ранее полиция сообщала, что в ночь на субботу около одного из ночных клубов Уфы между посетителями произошел конфликт, переросший в драку. Прибывшие по вызову сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия, в ответ на это участники конфликта избили одного из полицейских и завладели его табельным оружием, после чего скрылись на автомобиле. Сотрудник полиции был госпитализирован.
В городе Среднеколымске республики Саха мужчина расстрелял наряд дежурной части полиции. 12 июля 2019
12 июля, 19:46
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Следствие сообщало о возбуждении уголовного дела по статьям "применение насилия опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "хищение огнестрельного оружия". Один из подозреваемых был задержан, обнаружено похищенное оружие.
"Установлена личность подозреваемого, им оказался 31-летний житель Октябрьского, ранее судимый за совершение разбоя и нападение на сотрудника полиции. Также по подозрению в причастности к нападению доставлены его знакомые: 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец", - сообщили в башкирской полиции.
Ведомство информирует, что пострадавший полицейский в настоящее время находится в больнице, где врачи оказывают ему медицинскую помощь.
2720201
Обсудить 1
УфаПроисшествия
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
В Башкирии грузовик насмерть задавил четырех рабочих
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Лента
новостей
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку
Подозреваемый Константин Вавилов. Стоп-кадр оперативного видео
В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать "Зону 51"
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния