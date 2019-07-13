В Уфе задержали трех подозреваемых в нападении на полицейского

УФА, 13 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали троих жителей Башкирии по подозрению в нападении на полицейского у ночного клуба в Уфе, где произошла массовая драка между посетителями, сообщили в МВД по Башкирии.

Ранее полиция сообщала, что в ночь на субботу около одного из ночных клубов Уфы между посетителями произошел конфликт, переросший в драку. Прибывшие по вызову сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия, в ответ на это участники конфликта избили одного из полицейских и завладели его табельным оружием, после чего скрылись на автомобиле. Сотрудник полиции был госпитализирован.

Следствие сообщало о возбуждении уголовного дела по статьям "применение насилия опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "хищение огнестрельного оружия". Один из подозреваемых был задержан, обнаружено похищенное оружие.

"Установлена личность подозреваемого, им оказался 31-летний житель Октябрьского, ранее судимый за совершение разбоя и нападение на сотрудника полиции. Также по подозрению в причастности к нападению доставлены его знакомые: 26-летний житель Белебеевского района и 22-летний уфимец", - сообщили в башкирской полиции.