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РИА Новости

В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве

Вчера, 10:58
20222
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча золота
Добыча золота
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Добыча золота. Архивное фото
МАГАДАН, 13 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Победителя фестиваля по промывке золота "Старательский фарт", который прошел в Магадане, дисквалифицировали из-за жульничества, рассказал РИА Новости один из членов жюри соревнования.
Фестиваль "Старательский фарт" проводят в пятый раз. Это единственные в России соревнования по промывке золота. По условиям, участники моют золото лотком из обогащенного золотоносного песка. Победителем становится тот, кто за 15 минут намоет больше всех, приз составляет миллион рублей. В этом году в фестивале участвовали 60 человек из разных регионов.
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"Участник, которого мы сначала посчитали победителем, намыл 3,6 грамма золота, что необычайно много. Но в итоге выяснилось, что часть драгоценного металла он принес с собой — с другого месторождения. Золото отличается даже внешне. Так что этот человек дисквалифицирован", — рассказал собеседник агентства.

Сейчас с попыткой жульничества разбирается полиция.
В итоге победителем объявили врача из колымского поселка Дукат Сергея Палкина. Он намыл два грамма драгоценного металла.
"Я не ожидал, скажу честно, что буду победителем. Ну, в принципе, шансы были, конечно. С учетом того, что я тренировался длительное время. Думаю, полученные деньги отдам дочери, она вложит их в покупку квартиры", — рассказал РИА Новости победитель.
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МагаданПроисшествия
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