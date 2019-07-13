В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве

МАГАДАН, 13 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Победителя фестиваля по промывке золота "Старательский фарт", который прошел в Магадане, дисквалифицировали из-за жульничества, рассказал РИА Новости один из членов жюри соревнования.

Фестиваль "Старательский фарт" проводят в пятый раз. Это единственные в России соревнования по промывке золота. По условиям, участники моют золото лотком из обогащенного золотоносного песка. Победителем становится тот, кто за 15 минут намоет больше всех, приз составляет миллион рублей. В этом году в фестивале участвовали 60 человек из разных регионов.

"Участник, которого мы сначала посчитали победителем, намыл 3,6 грамма золота, что необычайно много. Но в итоге выяснилось, что часть драгоценного металла он принес с собой — с другого месторождения. Золото отличается даже внешне. Так что этот человек дисквалифицирован", — рассказал собеседник агентства.

Сейчас с попыткой жульничества разбирается полиция.

В итоге победителем объявили врача из колымского поселка Дукат Сергея Палкина. Он намыл два грамма драгоценного металла.