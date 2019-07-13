Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города

Он рассказал, что еще в двадцатых годах XX века были начаты изыскания на побережье Охотского моря, а вслед за исследователями на берег бухты Нагаева высадились строители, горняки, рабочие и геологи, военные и гражданские специалисты, которые и заложили новый город. Наперекор суровой северной природе, они возвели с нуля жилые дома, морской порт, школы и больницы, энергетическую и транспортную архитектуру.