Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Магадана с 80-й годовщиной образования города и отметил, что Магадан - город с особым твердым характером, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Магадан – один из экономических, культурных, научных, образовательных центров российского Дальнего Востока. Город с особым, твёрдым характером", - сказал Путин.
Он рассказал, что еще в двадцатых годах XX века были начаты изыскания на побережье Охотского моря, а вслед за исследователями на берег бухты Нагаева высадились строители, горняки, рабочие и геологи, военные и гражданские специалисты, которые и заложили новый город. Наперекор суровой северной природе, они возвели с нуля жилые дома, морской порт, школы и больницы, энергетическую и транспортную архитектуру.
Президент отметил, что сегодня Магадан имеет широкий спектр возможностей эффективного развития межрегиональных и международных связей и повышения своей финансовой привлекательности.
"Важно, чтобы этот весомый потенциал, уникальное геополитическое расположение города работали в интересах дальневосточников, на улучшение качества их жизни", - заключил Путин.
7 февраля, 16:33Магаданская область