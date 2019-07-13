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РИА Новости

В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400

Вчера, 10:47
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны Турции подтвердило приземление четвертого российского самолёта с новой партией элементов для зенитно-ракетных комплексов С-400 на турецкую авиабазу Мюртед.
"Поставка зенитно-ракетных комплексов С-400 возобновилась сегодня. Четвертый российский самолет с элементами для С-400 приземлился на авиабазе Мюртед в пригороде Анкары", - говорится в сообщении Минобороны в Twitter.
Ранее телеканал NTV сообщил, что российский самолёт с новой партией элементов для С-400 совершил посадку на турецкой авиабазе Мюртед.
Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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