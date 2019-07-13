В Уфе задержали одного из напавших на полицейского

УФА, 13 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали одного из нападавших на полицейского около ночного клуба в Уфе, найдено и похищенное табельное оружие, сообщили в СКР по Башкирии .

Ранее МВД по региону сообщало, что в ночь на субботу около одно из ночных заведений Уфы между посетителями произошел конфликт, переросший в драку. Прибывшие по вызову сотрудники полиции потребовали прекратить противоправные действия, в ответ на это участники конфликта нанесли одному из полицейских телесные повреждения и завладели его табельным оружием, после чего скрылись на автомобиле с места происшествия, а сотрудник полиции был госпитализирован.

Следствие завело уголовные дела по статьям "применение насилия опасного для жизни и здоровья, совершенное в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "хищение огнестрельного оружия".