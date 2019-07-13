В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту "Киев" имени Сикорского, пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба аэропорта.

"Двенадцатого июля в 23.40 (совпадает с мск) воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Минск - Киев, при посадке выкатился за пределы ВПП", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook

Отмечается, что в результате инцидента никто из 139 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал, пассажиры были эвакуированы и доставлены в терминал аэропорта.