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РИА Новости

В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Вчера, 10:30
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту "Киев" имени Сикорского, пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба аэропорта.
"Двенадцатого июля в 23.40 (совпадает с мск) воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Минск - Киев, при посадке выкатился за пределы ВПП", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Отмечается, что в результате инцидента никто из 139 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал, пассажиры были эвакуированы и доставлены в терминал аэропорта.
"В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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