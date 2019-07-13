В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС

Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

"Военнослужащие ЦВО очистили около 70% назначенного участка в районе ЧС. Всего очищено 44,2 гектара пострадавшей от паводка территории, осталось очистить в назначенном районе ответственности 12,8 гектар. Общая площадь района очистки от завалов составляет 57 гектар", - говорится в сообщении.

Согласно данным ЦВО, продолжается разбор аварийных и принесённых паводком домов. С начала работ военнослужащие разобрали 33 дома, признанных аварийными и перенесенных паводком. Всего же необходимо разобрать 46 строений.

В пресс-службе напомнили, что более одной тысячи военнослужащих группировки Минобороны РФ в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду. Также они проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, проводят вакцинацию местного населения. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне.

Ранее сообщалось, что военные медики начали выдавать местным жителям дизентерийный бактериофаг для профилактики кишечных инфекций среди детей и взрослых. Уточняется, что штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.

От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.