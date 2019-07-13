Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий повышение выплат на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Об этом сообщается на Правительство одобрило законопроект, предусматривающий повышение выплат на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. С 1 января 2020 года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе.

Как сообщил в конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев, такие выплаты будут ежемесячно составлять около десяти тысяч рублей на одного ребенка.

Теперь законопроект направят в Госдуму.