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РИА Новости

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

Вчера, 10:19
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной . Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий повышение выплат на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. С 1 января 2020 года они будут равняться прожиточному минимуму в регионе.
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Как сообщил в конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев, такие выплаты будут ежемесячно составлять около десяти тысяч рублей на одного ребенка.
Теперь законопроект направят в Госдуму.
Сейчас в качестве временной меры поддержки работающим матерям (или другим родственникам, ухаживающим за ребенком), а также женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, ежемесячно выплачивают по 50 рублей.
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