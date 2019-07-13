Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в законодательство о совершенствовании межбюджетных отношений, говорится в Правительство РФ одобрило поправки в законодательство о совершенствовании межбюджетных отношений, говорится в сообщении кабмина РФ.

Предлагаемыми изменениями предусматривается возможность предоставления новых межбюджетных трансфертов – "горизонтальных субсидий",

когда одни регионы и муниципалитеты могут софинансировать расходы других субъектов РФ и муниципалитетов.

Законопроектом также вводится понятие единой субвенции бюджетам субъектов из федерального бюджета, порядок формирования и предоставления которой будет устанавливаться нормативным актом правительства России.

Поправками к законопроекту, в частности, предлагается исключить право применения финансовым органом предусмотренных Бюджетным кодексом мер принуждения за нарушение органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления бюджетного законодательства, говорится в сообщении правительства.

Механизм предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации "под фактическую потребность" предлагается распространить на случаи их предоставления в целях финансирования или софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.