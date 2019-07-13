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РИА Новости

Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии

Вчера, 10:17
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Правительство РФ одобрило поправки в законодательство о совершенствовании межбюджетных отношений, говорится в сообщении кабмина РФ.
Предлагаемыми изменениями предусматривается возможность предоставления новых межбюджетных трансфертов – "горизонтальных субсидий",
когда одни регионы и муниципалитеты могут софинансировать расходы других субъектов РФ и муниципалитетов.
Законопроектом также вводится понятие единой субвенции бюджетам субъектов из федерального бюджета, порядок формирования и предоставления которой будет устанавливаться нормативным актом правительства России.
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Поправками к законопроекту, в частности, предлагается исключить право применения финансовым органом предусмотренных Бюджетным кодексом мер принуждения за нарушение органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления бюджетного законодательства, говорится в сообщении правительства.
Механизм предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации "под фактическую потребность" предлагается распространить на случаи их предоставления в целях финансирования или софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил также первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову, вице-премьеру Татьяне Голиковой с участием других членов правительства РФ до 15 июля дополнительно проработать вопросы о предоставлении бюджетных кредитов государственным внебюджетным фондам, а также о целесообразности исключения из бюджетного законодательства института иных межбюджетных трансфертов.
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