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РИА Новости

В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400

Вчера, 10:13
17083
© REUTERS / StringerРоссийский транспортный самолет с частями российского зенитно-ракетного комплекса С-400 на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
Российский транспортный самолет с частями российского зенитно-ракетного комплекса С-400 на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
© REUTERS / Stringer
АНКАРА, 13 июл — РИА Новости. Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает телеканал NTV.
На кадрах, транслировавшихся телеканалом, виден самолет, совершивший посадку.
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Поставки С-400 в Турцию начались накануне. После сборки комплексы введут в эксплуатацию.
Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Cумма контракта составляет 2,5 миллиарда долларов — часть Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита.
Сделка между Турцией и Россией спровоцировала международный скандал: США требовали, чтобы Анкара отказалась от закупки С-400 и взамен них приобрела американские комплексы Patriot. При этом Вашингтон угрожал задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Анкара не пошла на уступки.
Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия достигает 400 километров, система способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.
Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.
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С-400 «Триумф»ТурцияВ мире
Популярные комментарии
Будет смешно если турки еще один российский самолет шлепнут из купленных у россии же установок))
13 июля, 12:06
yyoudontknowwhoiam
29600045
Интересно, у России кто-нибудь хоть одну гранату купил за настоящие деньги а не за российский кредит?
13 июля, 11:46
nn oo
32200039
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