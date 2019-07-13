Роструд рассказал о типичных нарушениях трудовых прав несовершеннолетних

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Нарушение срока расчета при увольнении, привлечение несовершеннолетних к сверхурочной работе и невключение в трудовой договор обязательных условий являются типичными нарушениями трудовых прав несовершеннолетних, рассказали РИА Новости в Роструде.

В Роструде также отметили, что среди нарушений по охране труда в отношении несовершеннолетних работников – допуск к работе без инструктажа или предварительно медицинского осмотра и необеспечение средствами индивидуальной защиты.

Согласно статистике ведомства за 2018 год, инспекторы труда провели 323 проверки соблюдения трудового законодательства в отношении работников до 18 лет, в ходе которых были выявлены 232 нарушения. За нарушения трудового законодательства работодатели, допустившие их, привлечены к административной ответственности.

В Роструде напомнили, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний гражданин должен пройти обязательный медицинский осмотр, и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия. При трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.