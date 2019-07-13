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РИА Новости

Роструд рассказал о типичных нарушениях трудовых прав несовершеннолетних

Вчера, 10:04
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Нарушение срока расчета при увольнении, привлечение несовершеннолетних к сверхурочной работе и невключение в трудовой договор обязательных условий являются типичными нарушениями трудовых прав несовершеннолетних, рассказали РИА Новости в Роструде.
В Роструде также отметили, что среди нарушений по охране труда в отношении несовершеннолетних работников – допуск к работе без инструктажа или предварительно медицинского осмотра и необеспечение средствами индивидуальной защиты.
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Согласно статистике ведомства за 2018 год, инспекторы труда провели 323 проверки соблюдения трудового законодательства в отношении работников до 18 лет, в ходе которых были выявлены 232 нарушения. За нарушения трудового законодательства работодатели, допустившие их, привлечены к административной ответственности.
В Роструде напомнили, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний гражданин должен пройти обязательный медицинский осмотр, и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия. При трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.
Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам и устанавливать испытательный срок. Кроме того, их нельзя брать на работу, которая может причинить вред здоровью или нравственному развитию. Например, работа в игорном бизнесе и ночных клубах.
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