Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект изменений в валютном законодательстве, касающихся установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличностью, сообщается на Правительство РФ одобрило проект изменений в валютном законодательстве, касающихся установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличностью, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в части установления дополнительных разрешённых случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и наличной валютой Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

По действующему федеральному закону валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений. Расчёты с нерезидентами при валютных операциях производятся юридическими лицами-резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, а также переводами электронных денежных средств.

Законопроектом предлагается закрепить возможность выплаты юридическими лицами-резидентами иностранным гражданам компенсации НДС в российской наличной валюте.

"Принятие законопроекта позволит, в частности, устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства по вопросам компенсации сумм НДС гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", - подчеркивается в сообщении кабмина.

Как отмечается на сайте правительства, также список разрешённых валютных операций предлагается дополнить операциями внесения или снятия наличной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами (участниками бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в казначействе, через валютные счета казначейства, открываемые в уполномоченных банках.