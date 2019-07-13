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РИА Новости

Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой

Вчера, 10:02
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект изменений в валютном законодательстве, касающихся установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличностью, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в части установления дополнительных разрешённых случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и наличной валютой Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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По действующему федеральному закону валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений. Расчёты с нерезидентами при валютных операциях производятся юридическими лицами-резидентами через банковские счета в уполномоченных банках, а также переводами электронных денежных средств.
Законопроектом предлагается закрепить возможность выплаты юридическими лицами-резидентами иностранным гражданам компенсации НДС в российской наличной валюте.
"Принятие законопроекта позволит, в частности, устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства по вопросам компенсации сумм НДС гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", - подчеркивается в сообщении кабмина.
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Как отмечается на сайте правительства, также список разрешённых валютных операций предлагается дополнить операциями внесения или снятия наличной иностранной валюты юридическими лицами-резидентами (участниками бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в казначействе, через валютные счета казначейства, открываемые в уполномоченных банках.
Кроме того, предусматриваются нормы, согласно которым резиденты могут без использования банковских счетов осуществлять операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за рубеж, для исключения неоднозначного толкования норм валютного законодательства.
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Правительство РФРоссияЭкономика
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