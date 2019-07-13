В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины

Во второй половине дня в субботу на горной дороге, относящейся к городу Мацумото в префектуре Нагано, столкнулся туристический автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП 21 человек направлен в больницу, один из них – водитель легкового автомобиля - находится в тяжелом состоянии.