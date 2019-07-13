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РИА Новости

Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов

Вчера, 09:55
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроекты, наделяющие трудовых инспекторов новыми полномочиями, сообщается в субботу на сайте кабмина.
Законопроекты предлагают наделить трудового госинспектора полномочием принимать меры для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы или других выплат.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в ТК РФ по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" и внести его в Госдуму в установленном порядке... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об исполнительном производстве"... и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Законопроекты рассмотрены и одобрены 24 июня на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
Также кабмин поручил Минтруду РФ дополнительно проработать предложения общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" в части уточнения порядка обращения работников по выплате задолженности по заработной плате и о результатах доложить в правительство РФ.
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