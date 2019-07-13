Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в ТК РФ по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику" и внести его в Госдуму в установленном порядке... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об исполнительном производстве"... и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.