В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере

КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Более 30 человек, отравившихся в детском лагере в Одесской области, находятся в больнице, сообщает субботу государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-служба областной администрации сообщила о 46 пострадавших, Позже количество пострадавших возросло до 50 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", санкция которой предусматривает штраф.

"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 13 июля, в лечебных учреждениях находятся 32 человека (из них 30 детей)", - говорится в сообщении.