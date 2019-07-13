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РИА Новости

В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере

Вчера, 09:44
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КИЕВ, 13 июл - РИА Новости. Более 30 человек, отравившихся в детском лагере в Одесской области, находятся в больнице, сообщает субботу государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба областной администрации сообщила о 46 пострадавших, Позже количество пострадавших возросло до 50 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", санкция которой предусматривает штраф.
"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 13 июля, в лечебных учреждениях находятся 32 человека (из них 30 детей)", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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