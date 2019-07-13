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РИА Новости

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Вчера, 09:44
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© РИА Новости / Владимир АстапковичУстановка дорожных знаков уменьшенного размера в Москве
Установка дорожных знаков уменьшенного размера в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Установка дорожных знаков уменьшенного размера в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе центра.
"Мы были уверены в своей правоте и поэтому подавали жалобы на постановления суда. Не было зафиксировано ни одного ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков. Кроме того, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой", — заявили в ЦОДД.
Как писал "Коммерсант", спор между ГИБДД и Центром организации дорожного движения начался в 2018 году из-за того, что центр установил на одном из перекрестков на северо-востоке столицы знаки "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенного размера, а также экспериментальный указатель "Парковка для инвалидов".
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По стандарту, знак "Уступи дорогу" должен быть 900х900 миллиметров, "Пешеходный переход" — 700х700, а парковка для инвалидов обозначается знаком и информационной табличкой. Знаки, установленные ЦОДД, были 500х500 миллиметров, а обозначение парковки представляло собой объединенный указатель.
Госавтоинспекция вынесла два постановления о нарушениях. По одному из них мировой суд оштрафовал ЦОДД на 200 тысяч рублей, по второму инспектор самостоятельно назначил штраф в 300 тысяч рублей. ЦОДД обжаловал эти решения в Бабушкинском районном, а затем в Московском городском суде.
Мосгорсуд решил, что спор возник из-за трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), введенного в ноябре 2017 года. Этот документ позволяет устанавливать знаки размером 500x500 миллиметров на "нескоростных" улицах.
При этом в Госавтоинспекции утверждали, что ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречить национальным стандартам, а в ЦОДД сочли, что его можно применять одновременно с действующими стандартами без согласования с ГИБДД.
В результате в Мосгорсуде пришли к выводу, что ПНСТ может применяться без согласования с ГИБДД при "условии обеспечения безопасности дорожного движения". Это решение оказалось в пользу ЦОДД, так как в спорном случае знаки размером 500x500 миллиметров были установлены на улице, где скорость ограничена 60 километрами в час, и хорошо освещены.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Вся эта затея с маленькими дорожными знаками - очень сомнительна. Тем более при замене установленных больших знаков на маленькие.
13 июля, 10:32
Ярослав Паюсов
1410000
ГИБДД абсолютно права, есть национальные стандарты - они главнее. Если кто-то решил сэкономить и заработать еще и на этом, то федеральная структура не должна этому потворствовать. Что же касается Мосгорсуда, то возникают сомнения в его независимости. Так скоро Конституция и федеральные законы будут вообще не указ местным "царькам". Сегодня еще оглядываются иногда на закон, а завтра? К тому идет?
13 июля, 10:59
smsvetla michailova
1200000
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