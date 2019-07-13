Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе центра.

"Мы были уверены в своей правоте и поэтому подавали жалобы на постановления суда. Не было зафиксировано ни одного ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков. Кроме того, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой", — заявили в ЦОДД.

Как писал "Коммерсант", спор между ГИБДД и Центром организации дорожного движения начался в 2018 году из-за того, что центр установил на одном из перекрестков на северо-востоке столицы знаки "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенного размера, а также экспериментальный указатель "Парковка для инвалидов".

По стандарту, знак "Уступи дорогу" должен быть 900х900 миллиметров, "Пешеходный переход" — 700х700, а парковка для инвалидов обозначается знаком и информационной табличкой. Знаки, установленные ЦОДД, были 500х500 миллиметров, а обозначение парковки представляло собой объединенный указатель.

Госавтоинспекция вынесла два постановления о нарушениях. По одному из них мировой суд оштрафовал ЦОДД на 200 тысяч рублей, по второму инспектор самостоятельно назначил штраф в 300 тысяч рублей. ЦОДД обжаловал эти решения в Бабушкинском районном, а затем в Московском городском суде.

Мосгорсуд решил, что спор возник из-за трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), введенного в ноябре 2017 года. Этот документ позволяет устанавливать знаки размером 500x500 миллиметров на "нескоростных" улицах.

При этом в Госавтоинспекции утверждали, что ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречить национальным стандартам, а в ЦОДД сочли, что его можно применять одновременно с действующими стандартами без согласования с ГИБДД.