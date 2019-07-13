Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.

По его словам, в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна, однако есть так называемые короткоспящие и длинноспящие люди. Для них обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.

Периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, но такой образ жизни не должен стать регулярным, добавил врач.