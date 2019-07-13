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РИА Новости

Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку

Вчера, 09:24
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© Depositphotos / Andrey PopovДевушка засыпает с гаджетом
Девушка засыпает с гаджетом
© Depositphotos / Andrey Popov
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.
По его словам, в среднем человек нуждается в семи-восьми часах сна, однако есть так называемые короткоспящие и длинноспящие люди. Для них обычный семичасовой сон будет казаться избыточным или недостаточным.
Периодический недосып можно компенсировать длительным сном в выходные, но такой образ жизни не должен стать регулярным, добавил врач.
Есть также гиперсомния — избыточная сонливость. Она может быть симптомом самых разных заболеваний — от депрессии и до обструктивного апноэ сна. В этом случае необходимо консультироваться с доктором и устранять причину.
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