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2019-07-13T09:12Z
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РИА Новости

В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Вчера, 09:12
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УФА, 13 июл — РИА Новости. Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта. Они отобрали табельное оружие и скрылись, ведутся поиски злоумышленников, сообщили в МВД по Башкирии.
По данным ведомства в 04:00 в субботу около одного из развлекательных заведений в Советском районе Уфы произошла драка между посетителями. Находившийся неподалеку патруль полиции приехал на место, чтобы пресечь правонарушения. "Однако несколько человек, участвовавших в конфликте, нанесли одному из сотрудников полиции телесные повреждения и завладели его табельным оружием. С места происшествия подозреваемые скрылись на автомашине", — сообщает башкирская полиция.
11 июля, 11:40
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Сотрудник полиции с травмами был госпитализирован, говорится в сообщении.

"Автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, обнаружен. Полиция разыскивает молодых людей, подозреваемых в нападении на правоохранителя, а также ведется поиск похищенного оружия", — сообщает ведомство.

МВД по Башкирии отмечает, что на место происшествия выезжал глава ведомства Роман Деев, следственные органы возбудили уголовное дело, раскрытие преступления взято на контроль полиции и СКР по республике.
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УфаПроисшествия
Популярные комментарии
Вы думаете, полицейский испугался бандитов и не вытащил пистолет? Нет, он испугался наших законов. Потому что неизвестно, что с ним стало бы, если бы вытащил. Решить эту юридическую задачу по нашим законам сложно и юристу, не то что простому полицейскому. А американский просто перестрелял бы нападавших и дело с концом.
13 июля, 12:37
wwornrod
2400004
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