В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

УФА, 13 июл — РИА Новости. Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта. Они отобрали табельное оружие и скрылись, ведутся поиски злоумышленников, сообщили в МВД по Башкирии.

По данным ведомства в 04:00 в субботу около одного из развлекательных заведений в Советском районе Уфы произошла драка между посетителями. Находившийся неподалеку патруль полиции приехал на место, чтобы пресечь правонарушения. "Однако несколько человек, участвовавших в конфликте, нанесли одному из сотрудников полиции телесные повреждения и завладели его табельным оружием. С места происшествия подозреваемые скрылись на автомашине", — сообщает башкирская полиция.