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РИА Новости

Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров

Вчера, 09:10
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян. Частые смены паролей, отдельные банковские карты для покупок в интернете, установка только официальных приложений, а также правило не кликать по подозрительным ссылкам могут существенно снизить успешность киберпреступников, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.
"Во-первых, ни в коем случае не стоит экономить на базовых средствах защиты. В случае частных лиц речь идет об использовании лицензионного программного обеспечения, средств антивирусной защиты и своевременном обновлении программного обеспечения. Во-вторых, необходимо защищать данные: создавать резервные копии, не хранить чувствительные данные в открытом виде. В-третьих, делу может помочь парольная политика и использование сложных паролей с ежеквартальной их сменой", - советует Ярослав Бабин из Positive Technologies.
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При работе в интернете не стоит оставлять данные банковских карт на подозрительных сайтах, рекомендует замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Кроме того, он советует всегда внимательно проверять доменное имя и дату регистрации ресурса, не кликать по подозрительным ссылкам и завести отдельную банковскую карту для покупок в интернете.
Скачивать приложения следует только из официальных магазинов, советует Даниил Чернов из "Ростелеком-Солар" и напоминает о необходимости регулярно устанавливать обновления безопасности от Android или iOS. "Мы рекомендуем пользователям ... критично относиться к выдаче различным приложениям прав доступа к данным, содержащимся на смартфонах и ПК. Давать права по минимуму - только те, которые приложению действительно нужны для реализации его прямого назначения", - указывает он.
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Вчера, 03:40
Эксперты рассказали об основных способах кражи персональных данных россиян
Сергей Голованов из "Лаборатории Касперского" отмечает, что не стоит забывать и о противодействии социальной инженерии. "Самое главное - не поддаваться панике и помнить, что социальная инженерия работает, потому что она выглядит и звучит очень реалистично, более того, злоумышленники часто звонят рано утром или поздно вечером, чтобы звонок был неожиданным. Самое главное – никогда и никому не сообщайте CVV и полученный в смс код, а также другую информацию о карте, даже если это реальный сотрудник банка", - заключил эксперт.
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