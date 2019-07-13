Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян. Частые смены паролей, отдельные банковские карты для покупок в интернете, установка только официальных приложений, а также правило не кликать по подозрительным ссылкам могут существенно снизить успешность киберпреступников, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.

"Во-первых, ни в коем случае не стоит экономить на базовых средствах защиты. В случае частных лиц речь идет об использовании лицензионного программного обеспечения, средств антивирусной защиты и своевременном обновлении программного обеспечения. Во-вторых, необходимо защищать данные: создавать резервные копии, не хранить чувствительные данные в открытом виде. В-третьих, делу может помочь парольная политика и использование сложных паролей с ежеквартальной их сменой", - советует Ярослав Бабин из Positive Technologies.

При работе в интернете не стоит оставлять данные банковских карт на подозрительных сайтах, рекомендует замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Кроме того, он советует всегда внимательно проверять доменное имя и дату регистрации ресурса, не кликать по подозрительным ссылкам и завести отдельную банковскую карту для покупок в интернете.

Скачивать приложения следует только из официальных магазинов, советует Даниил Чернов из "Ростелеком-Солар" и напоминает о необходимости регулярно устанавливать обновления безопасности от Android или iOS. "Мы рекомендуем пользователям ... критично относиться к выдаче различным приложениям прав доступа к данным, содержащимся на смартфонах и ПК. Давать права по минимуму - только те, которые приложению действительно нужны для реализации его прямого назначения", - указывает он.