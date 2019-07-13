В Красноярском крае выявили контрабанду сосны на 37 миллионов рублей

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Полицейские Красноярского края завели дело по факту контрабанды сосны более чем на 37 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального МВД.

Согласно данным ведомства, с марта по май 2017 года руководитель краевого предприятия лесопромышленного комплекса совершил незаконный экспорт пиломатериалов. Мужчина предоставил для декларирования Красноярской таможне поддельные документы по внешнеторговому контракту с иностранной торгово-экономической компанией.

Предприятию удалось незаконно продать за границу около десяти тысяч кубических метров сосны, таможенная стоимость которой составила свыше 37 миллионов рублей.

"Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере", — говорится в сообщении.

Добавляется, что дело заведено в отношении мужчины 1960 года рождения по статье УК "Контрабанда стратегически важных ресурсов", максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до семи лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде залога.

Кроме того, в производстве регионального МВД также находится многоэпизодное дело в отношении остальных руководителей предприятия, осуществляющего свою деятельность в Богучанском районе Красноярского края в сфере заготовки и реализации древесины.

"Руководство компании подозревается в хищениях денежных средств в особо крупном размере путем обмана посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, хищениях денежных средств путем обмана у граждан КНР под видом гражданско-правовых сделок", — уточнили в ведомстве.