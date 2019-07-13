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РИА Новости

Госкомиссия определила дату пуска ракеты "Протон-М"

Вчера, 08:24
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© Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИРакета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" на стартовом комплексе космодрома Байконур
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
© Фото : КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госкомиссия в субботу приняла решение осуществить 13 июля пуск ракеты-носителя "Протон-М" с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" с космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Первоначально старт планировался на 21 июня, но из-за разрядившейся батареи "Спектра" был перенесён на 12 июля. Ракету "Протон" вернули со стартового комплекса в монтажно-испытательный корпус, где специалисты заменили батарею. После повторного вывоза пуск был отложен на 13 июля для устранения замечания на ракете.
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6 июля, 03:13
Названа стоимость создания российского космического телескопа "Спектр-М"
"Принято решение о готовности ракеты-носителя "Протон-М" к заправке компонентами топлива и пуску, запланированному в 15:30:57 мск 13 июля", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследования Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
11 июля, 06:41
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega
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РоскосмосРоссияРИА Наука
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