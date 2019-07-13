Китай планирует 19 июля вывести с орбиты лабораторию "Тяньгун-2"

ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Китай планирует 19 июля произвести контролируемый вывод с орбиты обитаемой космической лаборатории "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2"), небольшое количество несгоревших в атмосфере обломков станции упадут в безопасной зоне в южной части Тихого океана, говорится в сообщении в официальном аккаунте WeChat программы пилотируемых космических полетов КНР.

"Китайская орбитальная космическая лаборатория "Тяньгун-2" завершила все испытания, 19 июля по пекинскому времени планируется произвести контролируемый вывод лаборатории с орбиты и вернуть ее в атмосферу, небольшая часть обломков упадет в заранее определенной безопасной зоне в южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

Обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" находится на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами, как сообщалось ранее, должны были стать прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны.

"Тяньгун-2" провела на орбите более 1000 дней, хотя первоначально планировалось, что ее выведут с орбиты через два года эксплуатации.