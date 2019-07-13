В Тулуне военные медики провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Медицинские подразделения Центрального военного округа (ЦВО) провели вакцинацию более 1,7 тысячи человек в пострадавшем от паводков Тулуне Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.

"С начала ликвидации последствий паводка медицинские подразделения Центрального военного округа провели вакцинацию от гепатита "А" и брюшного тифа более 1,7 тысячи человек из числа населения иркутского Тулуна, из которых 228 детей", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение минувших суток военный медперсонал провел вакцинацию более 200 жителей района.

В пресс-службе ЦВО рассказали, что военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и раздают местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний. Также военные расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов и вакцинацию местного населения.

Ранее сообщалось, что военные медики начали выдавать местным жителям дизентерийный бактериофаг для профилактики кишечных инфекций среди детей и взрослых. Уточняется, что штаб по управлению группировкой развернут в городе Тулун.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.

От паводка пострадали 38 тысяч человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. 25 человек в зоне паводка обнаружены погибшими.