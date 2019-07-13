Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Машина, в которой на переправе в Туве погибли девять человек, остановилась посреди реки из-за заглохшего двигателя, сообщает региональный главк Следственного комитета.

Накануне в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки УАЗ. Всего в машине было 12 человек, из них погибли девять, в том числе семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомобиль на плаву. Одну женщину унесло течением, ее пока не нашли.