В Иркутской области более 40 тысяч человек привились от гепатита

Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка. Архивное фото

Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Почти 41,3 тысячи человек в зоне паводка в Иркутской области получили прививки против вирусного гепатита А, вспышки заболеваемости не зарегистрировано, сообщается в субботу на Почти 41,3 тысячи человек в зоне паводка в Иркутской области получили прививки против вирусного гепатита А, вспышки заболеваемости не зарегистрировано, сообщается в субботу на сайте Роспотребнадзора

Согласно сообщению ведомства, в трех районах области, находящихся в зоне подтопления, продолжают работу 44 прививочные бригады, из них: в Нижнеудинском районе – 20, Тулунском – 10, Тайшетском – 14.

"На 12 июля привито из числа групп риска против вирусного гепатита А – 41 тысяча 296 человек, против брюшного тифа – 700 человек, против дизентерии Зонне – 2 тысячи 332, охвачено фагированием 9 тысяч 650 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, в зоне ЧС работают 10 мобильных бригад Роспотребнадзора, в которые входят специалисты управлений Роспотребнадзора по Иркутской, Амурской областям, Хабаровскому краю, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области". Специалисты также оказывают помощь населению по проведению дезинфицирующих мероприятий в муниципальных образованиях.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - подчеркивается в сообщении.

Дождевой паводок затронул 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопление коснулось 7 муниципальных образований региона. Больше других пострадали Нижнеудинский, Тулунский и Тайшетский районы. Река Ия в районе города Тулуна поднялась до отметки 13,9 метра, что вдвое превышает критический уровень. Стихия затронула почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушено 11 мостов, размыто 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.