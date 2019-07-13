На дом Габунии повесили позорную табличку

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.

По словам жильцов дома, выходки телеведущего регулярно приводят к митингам против него.

"Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают", — рассказал сосед его родителей Ваха.

Оскорбления грузинского телеведущего

В воскресенье вечером журналист "Рустави 2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S." с ругани в адрес Путина и его родителей. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.

Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики, в свою очередь, расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами. Однако телеканал отказался увольнять ведущего, лишь отправив его в отпуск на два месяца.

Реакция Москвы

Сам Владимир Путин, комментируя предложение возбудить в России против Габунии уголовное дело, заявил, что это сделает ведущему "много чести".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что русофобские целенаправленные выпады со стороны Грузии ведут к широкой общественной реакции, это не зона ответственности Кремля.

"Вы видите - такая единодушная позиция занята и нашими народными избранниками, парламентариями, вы видите, и просто граждане достаточно гневно на это реагируют. Поэтому это абсолютно, скажем так, разные измерения. Одно дело - целенаправленные выпады, а другое дело - общественная реакция на это", - сказал Песков в ответ на вопрос, значат ли его слова об ответственности грузинских властей за то, что происходит на грузинском телевидении то, что и руководство РФ считает происходящее на российском телевидении своей зоной ответственности.

Высказывания гендиректора "Рустави 2"

Генеральный директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия в четверг в резкой форме прокомментировал позицию Владимира Путина, не поддержавшего инициативу введения санкций против Тбилиси, и реакцию на это местных политиков.

По словам Гварамии, ему "плевать" на "Боржоми" и на грузинское вино. "Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?" — заявил глава "Рустави 2".

Он также призвал грузинских производителей экспортировать товары не в Россию, а на Украину и пожаловался, что каналу "запретили свободно выражать мысли".

Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе потребовала уволить Николоза Гварамия с поста гендиректора. Однако остальные совладельцы и партнеры "Рустави 2" не поддержали требование Нижарадзе об отставке Гварамии.

Митинг виноделов

В пятницу виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.

"Своим заявлением Гварамия оскорбил не только нас, виноделов, но и всю Грузию", - заявил один из участников митинга Вано Сепиашвили.

Акция прошла у Гомборского перевала в регионе Кахетия, дорога была перекрыта. Участники протеста держали в руках плакаты и скандировали: "Гварамия, уходи!".

"Вопрос не только этический"

Сенатор Алексей Пушков, коммментируя грубый выпад гендиректора телеканала "Рустави 2" Николоза Гварамии в адрес грузинских производителей вина, экспортируемого в Россию, выразил мнение, что на фоне таких высказываний спрос на грузинский алкоголь может снизиться.