На дом Габунии повесили позорную табличку

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
По словам жильцов дома, выходки телеведущего регулярно приводят к митингам против него.
"Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают", — рассказал сосед его родителей Ваха.
Оскорбления грузинского телеведущего
В воскресенье вечером журналист "Рустави 2" Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P. S." с ругани в адрес Путина и его родителей. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.
Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики, в свою очередь, расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами. Однако телеканал отказался увольнять ведущего, лишь отправив его в отпуск на два месяца.
Реакция Москвы
Сам Владимир Путин, комментируя предложение возбудить в России против Габунии уголовное дело, заявил, что это сделает ведущему "много чести".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что русофобские целенаправленные выпады со стороны Грузии ведут к широкой общественной реакции, это не зона ответственности Кремля.
"Вы видите - такая единодушная позиция занята и нашими народными избранниками, парламентариями, вы видите, и просто граждане достаточно гневно на это реагируют. Поэтому это абсолютно, скажем так, разные измерения. Одно дело - целенаправленные выпады, а другое дело - общественная реакция на это", - сказал Песков в ответ на вопрос, значат ли его слова об ответственности грузинских властей за то, что происходит на грузинском телевидении то, что и руководство РФ считает происходящее на российском телевидении своей зоной ответственности.
Высказывания гендиректора "Рустави 2"
Генеральный директор телеканала "Рустави 2" Николоз Гварамия в четверг в резкой форме прокомментировал позицию Владимира Путина, не поддержавшего инициативу введения санкций против Тбилиси, и реакцию на это местных политиков.
По словам Гварамии, ему "плевать" на "Боржоми" и на грузинское вино. "Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?" — заявил глава "Рустави 2".
Он также призвал грузинских производителей экспортировать товары не в Россию, а на Украину и пожаловался, что каналу "запретили свободно выражать мысли".
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе потребовала уволить Николоза Гварамия с поста гендиректора. Однако остальные совладельцы и партнеры "Рустави 2" не поддержали требование Нижарадзе об отставке Гварамии.
Митинг виноделов
В пятницу виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
"Своим заявлением Гварамия оскорбил не только нас, виноделов, но и всю Грузию", - заявил один из участников митинга Вано Сепиашвили.
Акция прошла у Гомборского перевала в регионе Кахетия, дорога была перекрыта. Участники протеста держали в руках плакаты и скандировали: "Гварамия, уходи!".
"Вопрос не только этический"
Сенатор Алексей Пушков, коммментируя грубый выпад гендиректора телеканала "Рустави 2" Николоза Гварамии в адрес грузинских производителей вина, экспортируемого в Россию, выразил мнение, что на фоне таких высказываний спрос на грузинский алкоголь может снизиться.
"Продавать его нам Грузия сможет, но будут ли его покупать? Тут вопрос уже не только этический, а, можно сказать, содержательный", – написал Пушков в твиттере.