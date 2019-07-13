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РИА Новости

В Приморье 13 человек спасли с севшего на мель катера

Вчера, 06:08
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Катер сел на мель в Приморье, с него сняли 13 человек, сообщает региональный главк МЧС.
"В 08.50 (01.50 мск) поступило сообщение о том, что в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина (бухта Житкова) просят помощи граждане, находящиеся катере. Как было установлено, плавательное средство получило пробоину корпуса и село на мель", - говорится в сообщении.
Владивостокский морской координационный центр оповестил находившиеся рядом суда. Одно из них подобрало с катера 13 человек и доставило их на берег посёлка Поспелово, двое отказались от эвакуации. Пострадавших нет.
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ПриморьеПроисшествия
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