В Приморье 13 человек спасли с севшего на мель катера

"В 08.50 (01.50 мск) поступило сообщение о том, что в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина (бухта Житкова) просят помощи граждане, находящиеся катере. Как было установлено, плавательное средство получило пробоину корпуса и село на мель", - говорится в сообщении.