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РИА Новости

После массового отравления детей в лагере под Владивостоком возбудили дело

Вчера, 06:10
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело из-за массового отравления детей в лагере "Юнга", сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".
Ранее сообщалось, что в детском лагере произошла вспышка острой кишечной инфекции. По данным следствия, отравились 28 детей, 25 из них доставили во Вторую клиническую больницу Владивостока.
Роспотребнадзор выявил в "Юнге" нарушения санитарных норм. Базу, расположенную в 30 километрах от столицы Приморья, временно закрыли.
Ранее в Лазовском районе Приморья 67 детей из летнего лагеря попали в больницу с кишечной инфекцией. Учреждение временно закрыли, Роспотребнадзор также нашел там нарушения.
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Следственный комитет РФРоспотребнадзорПриморский крайПроисшествия
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