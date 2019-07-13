После массового отравления детей в лагере под Владивостоком возбудили дело

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело из-за массового отравления детей в лагере "Юнга", сообщается на Прокуратура Приморского края возбудила уголовное дело из-за массового отравления детей в лагере "Юнга", сообщается на сайте ведомства

Речь идет о статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей".

Ранее сообщалось, что в детском лагере произошла вспышка острой кишечной инфекции. По данным следствия, отравились 28 детей, 25 из них доставили во Вторую клиническую больницу Владивостока.

Роспотребнадзор выявил в "Юнге" нарушения санитарных норм. Базу, расположенную в 30 километрах от столицы Приморья, временно закрыли.