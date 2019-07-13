СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Певица Светлана Лобода устроила скандал на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" из-за гримерной, сообщают "Невские новости".
Певица, как утверждается, осталась недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерную. Организаторы фестиваля столкнулись с нехваткой гримерных, из-за чего артистам пришлось тесниться по несколько человек в одном помещении.
Сама Лобода пока не прокомментировала эту информацию.
"Белые ночи" — международный фестиваль популярной музыки, проводящийся в Санкт-Петербурге с 1992 года. Один из крупнейших фестивалей поп-музыки в России и Восточной Европе.