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РИА Новости

На западе Тувы паводок подтопил 80 придомовых территорий

Вчера, 05:24
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КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Паводок подтопил 80 придомовых территорий в поселке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе на западе Тувы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В поселке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе подтоплены 80 придомовых территорий. К месту направлены 37 человек и четыре единицы техники", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве сообщили, что до понедельника в регионе идут сильные дожди, в связи с чем прогнозируется подъем уровня воды в реках Тувы. Возможно превышение критических отметок.
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