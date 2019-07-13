На западе Тувы паводок подтопил 80 придомовых территорий

КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Паводок подтопил 80 придомовых территорий в поселке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе на западе Тувы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В поселке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе подтоплены 80 придомовых территорий. К месту направлены 37 человек и четыре единицы техники", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что до понедельника в регионе идут сильные дожди, в связи с чем прогнозируется подъем уровня воды в реках Тувы. Возможно превышение критических отметок.