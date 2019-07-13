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РИА Новости

Адвокат: россиянин помогал в побеге наркобарону в Уругвае под угрозами

Вчера, 05:08
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МОНТЕВИДЕО, 13 июл – РИА Новости. Гражданин России по имени Сергей, задержанный ранее в Уругвае, признал, что оказывал помощь в организации побега итальянского наркобарона Рокко Морабито, но не по своей воле, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Паола Витале.
По словам адвоката, в ходе состоявшегося судебного заседания россиянин заявил, что ему и его семье угрожали. "Он действовал не по доброй воле, это то, о чем он заявил", - отметила Витале.
Ранее стало известно, что 59-летний россиянин Сергей был отправлен в предварительное заключение на 90 дней по обвинению в сокрытии данных о побеге Морабито в июне. Согласно решению суда, еще два гражданина РФ, задержанные в среду в результате обыска в принадлежащем им кафе-пиццерии в Монтевидео, остались на свободе, но расследование против них продолжается. Одна из них – женщина.
Штаб-квартира Интерпола
11 июля, 01:22
СМИ: Интерпол задержал в Уругвае россиян за организацию побега наркобарона
Как сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник, россиянин якобы знал Морабито несколько лет, познакомившись с ним на одном из курортов в Уругвае, где у гражданина России был ресторан, который посещал итальянец и его семья. После задержания Морабито россиянин не прекратил с ним контакты, посещал его в тюрьме и даже приносил ему еду и предметы первой необходимости.
Морабито, самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации "Ндрангета", который скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию. В конце июня этого года он совершил побег.
Морабито разыскивался Интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В 1992 и 1993 годах один из главарей "Ндрангеты" пытался переправить в Италию более тонны кокаина. Более 13 лет он проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Морабито неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя.
При аресте у "кокаинового короля" были конфискованы пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.
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УругвайРоссияВ мире
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