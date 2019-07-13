Экс-глава СБУ оценил масштаб российских учений в Крыму

Десантирование из самолета Ил-76МД во время учений

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" генерал Игорь Смешко в эфире канала " Бывший глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" генерал Игорь Смешко в эфире канала " 1+1 " оценил масштаб учений, проведенных российскими военными в Крыму.

"Были учения в Крыму — две тысячи российских десантников из седьмой горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76", — сказал Смешко.

Маневры, как отметил генерал, проводились на малой высоте в условиях сложного рельефа.

"Они десантировались на мыс Опук как ответ на то, что сегодня заключительная фаза учений Sea Breeze", — высказал он предположение.

Совместные тактические учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации проходили 11 июля в восточной части Крыма. В них участвовали около 2,5 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения, которые отработали новую тактику десантирования.

Украинско-американские учения Sea Breeze проходили в акватории Черного моря с 1 по 12 июля. Как сообщала Нацгвардия Украины, в них приняли участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев из стран НАТО и их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии и Грузии.