Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T08:17Z
https://ria.ru/20190713/1556482604.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155648/65/1556486548_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6b5d0cd2f16dc4a135c783086b89ed8c.jpg
РИА Новости

Экс-глава СБУ оценил масштаб российских учений в Крыму

Вчера, 04:20
91290
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДесантирование из самолета Ил-76МД во время учений
Десантирование из самолета Ил-76МД во время учений
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывший глава Службы безопасности Украины, лидер партии "Сила и честь" генерал Игорь Смешко в эфире канала "1+1" оценил масштаб учений, проведенных российскими военными в Крыму.
"Были учения в Крыму — две тысячи российских десантников из седьмой горной десантно-штурмовой дивизии десантировались в первый раз за этот год, сорок самолетов Ил-76", — сказал Смешко.
Украинско-американские военные учения Sea Breeze
3 июля, 14:18
Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.
Маневры, как отметил генерал, проводились на малой высоте в условиях сложного рельефа.
"Они десантировались на мыс Опук как ответ на то, что сегодня заключительная фаза учений Sea Breeze", — высказал он предположение.
Совместные тактические учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации проходили 11 июля в восточной части Крыма. В них участвовали около 2,5 тысячи военнослужащих Новороссийского десантно-штурмового соединения, которые отработали новую тактику десантирования.
Украинско-американские учения Sea Breeze проходили в акватории Черного моря с 1 по 12 июля. Как сообщала Нацгвардия Украины, в них приняли участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев из стран НАТО и их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии и Грузии.
В российском МИД проведение учений Sea Breeze назвали опасной идеей. Корабли Черноморского флота следили за маневрами, в назначенных районах дежурили самолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", велось радиоэлектронное сопровождение.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
12 июля, 18:42
Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море
14327714162336
Обсудить 122
Игорь СмешкоВоздушно-десантные войска РоссииРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Никто кроме нас! СЛАВА ВДВ!!!
13 июля, 05:22
allex.b345
18610005
Десантировать этого генерала один раз в два года, на малых высотах (без подгузников!), а потом тестировать на вменяемость!
13 июля, 04:35
Alex Colpy
72441004
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский
Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на КамАЗе
Лента
новостей
Блюда на шведском столе
Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Российская военная полиция в Сирии
Боевики подорвали бомбу на пути патруля российской военной полиции в Сирии
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
Двойное сальто автомобиля в Омске
Двойное сальто автомобиля в Омске попало на видео
Президент РФ Владимир Путин садится за руль автомобиля КамАЗ во время проезда колонны строительной техники по автодорожной части Крымского моста. 15 мая 2018
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Боевики атаковали российскую базу в Сирии
Поезд Киев-Москва на Киевском вокзале
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
Подозреваемый в убийстве стюардессы назвал мотив преступления
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30Число погибших при крушении судна у побережья Туниса возросло до 82 человек
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Лента новостейМолния