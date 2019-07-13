Мать наркобарона Коротышки попросила Трампа пустить ее в тюрьму к сыну

МЕХИКО, 13 июл – РИА Новости. Мать известного наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка обратилась с письмом к президенту США Дональду Трампу, прося его о встрече с сыном, который находится в американской тюрьме.

Ранее Лоэра Перес обращалась к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору с аналогичной просьбой, однако ситуация с визой пока так и не разрешилась.

Гусмана Лоэру поймали в Мексике в начале 2016 года, а через год выдали в США, где сразу несколько штатов предъявляли ему обвинения в поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и организации убийств. Недавно суд Нью-Йорка признал Гусмана виновным по всем 10 предъявленным пунктам обвинения, ему грозит пожизненное заключение. Ожидается, что приговор будет вынесен 17 июля.