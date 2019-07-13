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2019-07-13T03:41Z
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РИА Новости
Туризм

Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты

Вчера, 03:41
111367
CC0 / strecosa / Блюда на "шведском" столе
Блюда на шведском столе
CC0 / strecosa /
Блюда на "шведском" столе . Архивное фото
АНКАРА, 13 июл — РИА Новости. Турецкие отели не выставляют для повторного использования на шведском столе скоропортящиеся продукты, повторно могут использовать лишь продукты с длительным сроком хранения, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.
"В системе "все включено" определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола", — сказал Айык.

"Есть железное правило: с использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор. <…> Если на стол выставляются продукты, которые не выдерживают долгого хранения, то они также выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся", — поделился он.

Но это не касается продуктов, которые можно использовать несколько раз в течение некоторого времени, оговорился собеседник. "Это, например, пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и так далее. Если они остаются на шведском столе с утра, то их можно использовать и во время обеда, ужина. Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете", — сказал собеседник.
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Он добавил, что "в Турции существует жесткие критерии хранения и использования продуктов питания, которые каждое гостиничное предприятие тщательно отслеживает и которым оно обязано следовать".
"Нельзя требовать от отельеров, чтобы они сказали: вот это есть можно, а от этого лучше воздержаться, иначе отравитесь. Это неуместный вопрос. Никто в наших отелях не травится, потому что эти критерии соблюдаются должным образом", — заключил Айык.
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ТуризмТурция
Популярные комментарии
Вместо того чтобы искать недостатки в Турции. Написали бы лучше про крымские отели и Сочинские. Вот там что угодно будут выставлять по несколько дней. это по принципу... В чужом глазу и соринку видно, а в своем и бревна не замечаем.
13 июля, 12:24
Елена Черняева
44100335
Всё зависит от алчности руководства и персонала. Пока вы лично не побудете на кухне, не обобщайте, это глупо. Я видел такие вещи в Германии, Швейцарии, Италии, после которых вы бы радикально избавились от этой мысли, что в России всё плохо. Человеческий фактор. А на западе, вовсе не чистюли.
13 июля, 12:09
Alexander Knaub
5500003
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