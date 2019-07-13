Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на КамАЗе

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.

"Про пари. Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте", — написал мэр Днепра в фейсбуке

По словам Филатова, он "очень азартный и одновременно медийный человек".

"Если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение. Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности", — заявил градоначальник.

Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.