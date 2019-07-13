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РИА Новости

Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на КамАЗе

Вчера, 03:36
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал о пари с президентом Украины Владимиром Зеленским, заключенным из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта моста через реку Днепр.
"Про пари. Граждане просто хотят кино. Хотели кино? Получайте", — написал мэр Днепра в фейсбуке.
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По словам Филатова, он "очень азартный и одновременно медийный человек".
"Если 14 сентября мост не поедет в соответствии с проектной документацией, то я напишу заявление на увольнение. Когда я принимал решение мост ремонтировать, то понимал всю свою меру ответственности", — заявил градоначальник.
Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.
Зеленский заключил пари с Филатовым во время рабочей поездки в Днепр. Глава офиса президента Андрей Богдан отметил, что речь идет о качественном ремонте, а не просто о сдаче в эксплуатацию. "Президент сам на КамАЗе будет ехать через мост", — сообщил он.
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Ситуация на УкраинеДнепр (город)Борис ФилатовВладимир ЗеленскийВ мире
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